Роскомнадзор назвал условие для новых мер против YouTube
Роскомнадзор не будет вводить новые меры против YouTube, если видеохостинг выполнит все требования
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Роскомнадзор не будет иметь оснований для введения новых ограничительных мер в отношении YouTube, если видеохостинг выполнит требования российского законодательства, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Таким образом, применение новых мер напрямую зависит от администрации видеохостинга, подчеркивается в сообщении.
Уточняется, что YouTube должен:
удалять противоправный контент;
модерировать экстремистские и антироссийские призывы;
снять ограничения с российских каналов.
Роскомнадзор подчеркивает, что YouTube стал одной из ключевых площадок, "распространяющих лживый контент о ходе спецоперации России на Украине", хостинг разместил уже около 6 тысяч подобных материалов.
Напомним, что сейчас в отношении Google LLC, владеющей YouTube, составлено 22 протокола за неудаление запрещенной информации, на компанию наложены штрафы на сумму свыше 50 миллионов рублей.
https://1prime.ru/telecom/20220402/836572166.html
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