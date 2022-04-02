МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Роскомнадзор не будет иметь оснований для введения новых ограничительных мер в отношении YouTube, если видеохостинг выполнит требования российского законодательства, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Таким образом, применение новых мер напрямую зависит от администрации видеохостинга, подчеркивается в сообщении.

Уточняется, что YouTube должен:

удалять противоправный контент;

модерировать экстремистские и антироссийские призывы;

снять ограничения с российских каналов.

Роскомнадзор подчеркивает, что YouTube стал одной из ключевых площадок, "распространяющих лживый контент о ходе спецоперации России на Украине", хостинг разместил уже около 6 тысяч подобных материалов.

Напомним, что сейчас в отношении Google LLC, владеющей YouTube, составлено 22 протокола за неудаление запрещенной информации, на компанию наложены штрафы на сумму свыше 50 миллионов рублей.