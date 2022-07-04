2022-07-04T05:09:49+03:00
2022-07-04T05:09:49+03:00
2022-07-04T05:09:49+03:00
2022
https://1prime.ru/telecom/20220704/837373421.html
СМИ: в Японии установили причину сбоя в работе крупного оператора связи
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По сообщению телеканала NHK, масштабный сбой в работе крупного японского сотового оператора KDDI был вызван работами по замене оборудования. Отмечается, что сбой затронул более 39... ПРАЙМ, 04.07.2022
телеком, технологии, новости, связь, kkdi, япония
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. По сообщению телеканала NHK, масштабный сбой в работе крупного японского сотового оператора KDDI был вызван работами по замене оборудования.
Отмечается, что сбой затронул более 39 миллионов пользователей по всей стране. В результате произошли остановка передачи метеоданных, сбои в работе службы доставки и остановка работы банкоматов.
К утру понедельника восстановлены сервисы по отправке данных, однако сотовую связь пока полностью наладить не удалось, отметили в KDDI.