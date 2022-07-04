МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. По сообщению телеканала NHK, масштабный сбой в работе крупного японского сотового оператора KDDI был вызван работами по замене оборудования. Перевозчик JAL возобновил ввоз японских автомобилей в Россию

Отмечается, что сбой затронул более 39 миллионов пользователей по всей стране. В результате произошли остановка передачи метеоданных, сбои в работе службы доставки и остановка работы банкоматов.

К утру понедельника восстановлены сервисы по отправке данных, однако сотовую связь пока полностью наладить не удалось, отметили в KDDI.