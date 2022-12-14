МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Пьетро Лабриола, глава крупнейшего итальянского телекоммуникационного оператора Telecom Italia (TIM), заявил, что компания нуждается в продаже активов для сокращения долга. Ранее новое правительство Италии приостановило ее сделку по продаже сети фиксированной связи государственному кредитору CDP. В Telecom Italia увидели возможность улучшения финансовых показателей

"Мы не можем в органическом порядке решить вопрос с долгом Telecom Italia, нам необходимо продавать активы", — признал Лабриола в среду на отраслевой конференции в Риме.

Власти Италии в четверг начнут переговоры с ведущими инвесторами TIM — Vivendi и CDP, — чтобы найти для нее "лучшие ориентированные на рынок варианты". Власти хотят получить контроль над ее сетью фиксированной связи, которая считается стратегическим активом.

Информированные источники на прошлой неделе сообщили агентству Reuters, что Лабриола, которого призывают пересмотреть стратегию, пытается выяснить, заинтересованы ли инвесторы в активах бывшей телекоммуникационной монополии. Он, в частности, общался с американским фондом KKR, пока готовится к любому исходу переговоров с властями.

Американский фонд уже владеет долей в сети связи TIM на финальном участке, а в прошлом году предпринял попытку поглотить TIM целиком, но безуспешно. По словам источников, недавно KKR заявил о своей заинтересованности в получении большего контроля над сетью фиксированной связи TIM.

Лабриола также сказал, что перенасыщенный итальянский рынок мобильной связи нуждается в консолидации.

TIM контактировала и с другими потенциальными инвесторами, заинтересованными в покупке ее местных сервисных операций, в том числе с французской телекоммуникационной группой Iliad и Poste Italiane, сообщили источники агентству Reuters на прошлой неделе.

Любая сделка с участием иностранных инвесторов и активов TIM будет подвергнута тщательной проверке властями в рамках правила "золотой силы", которое обеспечивает Риму возможность заблокировать сделку.