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В Минкомсвязи провели учения по перехвату звонков и СМС


Компании / Технологии

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Министерство по коммуникациям и связи провело "цифровые учения" с целью выяснить, могут ли злоумышленники следить за мобильными абонентами, перехватывая их голосовые звонки либо подменяя смс, пишет РБК со ссылкой на два источника из компаний-частников учений.

В ходе тестирования были задействованы сотрудники министерства внутренних дел (МВД), Минобороны, Минэнерго, Федеральная служба безопасности (ФСБ), а также представители "Ростелекома", "МегаФона", "Лаборатории Касперского" и компании Positive Technologies.

" В ходе учений отрабатывались сценарии негативного воздействия как на специально созданной тренировочной площадке, так и на повседневно функционирующей сети оператора сотовой связи", — говорится в сообщении Минкомсвязи.

Собеседники издания рассказалаи, что, согласно сценарию учений, компания Positive Technologies провела атаку на сеть "МегаФона" в ночь с 18 на 19 декабря текущего года. Была смоделирована ситуация, когда хакеры с использованием уязвимостей сети пытаются перехватить голосовой трафик абонента, а также перехватить и подделать содержание текстового сообщения, определить и подделать геолокацию абонента и отследить активность абонента.

Представитель "МегаФона" Юлия Дорохина рассказала изданию, что участники "успешно отработали различные сценарии защиты от негативного воздействия на сети мобильной связи и положительно оценивают полученные в ходе учений результаты".

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