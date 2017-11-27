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"Мегафон" приобрел 12,5% в IT-компании "Форпост" за $3 млн


Компании / Технологии

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. "Мегафон" MFON приобрел 12,5% акций IT-компании "Форпост" за 3,125 миллиона долларов, говорится в сообщении оператора.

"Данная сделка позволит "Мегафону" сделать важный шаг на пути реализации цифровой стратегии в корпоративном и государственном сегментах, поскольку она поможет усилить компетенции в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и ускорит реализацию индивидуальных комплексных ИКТ-проектов под ключ" для наших клиентов", - отмечает "Мегафон".

Доля была выкуплена у единственного владельца компании Антона Черепенникова. "Мегафон" также получил опцион на покупку дополнительных 12,5% "Форпост" по справедливой стоимости, но не более цены, заплаченной за первые 12,5%, а также опцион на продажу всей доли обратно Черепенникову в любое время в зависимости от успешности развития закупочного альянса и в соответствии с другими условиями, изложенными в документации по сделке", - добавляется в сообщении.

"Мегафон" - второй по числу абонентов сотовый оператор в РФ, на конец третьего квартала компания обслуживала 77,2 миллиона абонентов. USM Holdings Алишера Усманова владеет 56,32% оператора, "Газпромбанк - Управление активами" — 18,79%, еще 3,92% принадлежит "дочке" оператора — Megafon Investments. В свободном обращении находится 20,97% акций.

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