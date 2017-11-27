ФАС ожидает, что "Мегафон", МТС и Tele2 в январе объявят о снижении цен в нацроуминге

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. ФАС ожидает, что вслед за "Вымпелкомом" другие российские операторы связи заявят в январе о снижении тарифов в национальном роуминге, что позволит ведомству закрыть возбужденные против них антимонопольные дела, заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. Если же компании этого не сделают добровольно, служба готова выдать предписания об устранении нарушений и рассмотреть вопрос об изъятии необоснованно полученного дохода, уточнил он.

ФАС в августе возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки" ("Вымпелком", "Мегафон" MFON, МТС MTSS и Tele2) из-за высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге.

"Эти дела подходят к своему завершению. Мы ожидаем, что в январе эти дела разрешатся. Уже есть результаты", - сказал Голомолзин на пресс-конференции в среду.

Он напомнил, что "Вымпелком" в декабре объявил о снижении тарифов для своих абонентов в поездках по России при регистрации в сетях других операторов, в частности при поездках в Крым. Стоимость минуты исходящего и входящего вызовов в роуминге на полуострове и 1 МБ интернета снизилась с 9,95 до 2 рублей.

"Мы ожидаем, что в январе аналогичные предложения поступят от других операторов связи", - сказал замглавы ФАС.

"Если подобного рода изменения не поступят и соответствующие тарифные планы не будут опубликованы, то комиссия по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства рассмотрит ряд вопросов, в том числе при необходимости выдачу предписания об устранении нарушений. А также комиссия может рассмотреть вопрос об изъятии необоснованно полученного дохода. Но мы рассчитываем, что операторы связи сделают это добровольно", - отметил Голомолзин.