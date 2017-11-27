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ФАС надеется, что операторы завершат отмену нацроуминга не позднее мая


Компании / Технологии

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. ФАС рассчитывает, что российские операторы связи будут постепенно снижать тарифы на внутрисетевой роуминг и проблема будет окончательно решена к маю 2018 года, заявил замглавы антимонопольного ведомства Анатолий Голомолзин.

"Мы рассчитываем, что в течение предстоящих нескольких месяцев поэтапно операторы будут снижать тарифы и не позднее мая эта проблема будет решена", - сказал Голомолзин на пресс-конференции в среду.

ФАС летом вынесла предупреждение операторам "большой четверки" ("Вымпелком", "Мегафон" MFON, МТС MTSS и Tele2), согласно которому они должны были до 15 декабря устранить необоснованно высокие цены на внутрисетевой роуминг, то есть фактически его отменить. В среду Голомолзин сообщил, что ФАС планирует продлить срок исполнения этого предупреждения до 31 января 2018 года.

На прошлой неделе "Мегафон" заявил, что в январе 2018 года начнет отмену внутрисетевого роуминга в России. Как сообщали РИА Новости в Tele2, оператор уже реализовал многие предложения ФАС в рамках устранения данного роуминга. "Вымпелком", по словам его представителя, еще прорабатывает с ведомством технические вопросы отмены внутрисетевого роуминга в РФ, финальную схему изменений тарифов представит в первом полугодии 2018 года. В пресс-службе МТС говорили, что находятся в диалоге с ФАС по этому вопросу.

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