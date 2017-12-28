FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Apple в 2017 году увеличила выплаты главе компании Тиму Куку в 1,5 раза


Компании / Технологии

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Apple AAPL в 2017 году увеличила выплаты главе компании Тиму Куку в полтора раза, примерно до 12,8 миллиона долларов, что связано с ростом финансовых показателей корпорации.

Согласно заявлению компании в Государственную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку США, выплаты Куку составили 12,825 миллиона долларов в текущем году, годом ранее - 8,747 миллиона долларов, а в 2015 году - 10,281 миллиона долларов.

"В 2017 году Apple показала более сильные показатели по сравнению с целевыми как по чистым продажам, так и по операционным доходам, в результате чего ежегодное денежное вознаграждение каждого названного исполнительного директора составило 155,5% от целевого уровня", - говорится в документе. По итогам 2016-2017 финансового года чистая прибыль корпорации выросла на 6%.

Уменьшение ежегодного дохода главы Apple в 2016 году было связано с негативными финансовыми показателями корпорации - по итогам 2015-2016 фингода чистая прибыль компании сократилась на 14,4%. Тогда в результате управление компании получило только 89,5% от целевого уровня выплат.

Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ