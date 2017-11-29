FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Мегафон" расплатился за 63,8% акций Mail.Ru Group


Компании / Технологии / Финансы

 

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. "Мегафон" MFON полностью выполнил свои обязательства по приобретению около 63,8% акций Mail.Ru Group, следует из материалов "Мегафона".

"Мегафон"... объявляет о полном исполнении своих обязательств по договору купли-продажи о приобретении приблизительно 63,8% голосующих акций Mail.Ru Group Limited", - говорится в сообщении.

Поясняется, что "Мегафон" осуществил финальную выплату денежного вознаграждения по договору купли-продажи от 23 декабря 2016 года. Размер выплаты составил 100 миллионов долларов плюс проценты, накопленные с даты закрытия сделки.

Согласно условиям договора, "Мегафон" 9 февраля 2017 года приобрел 11,5 миллиона акций класса А и 21,9 миллиона обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group, представляющих собой приблизительно 15,2% уставного капитала и 63,8% голосов Mail.Ru.

Сумма сделки составила 740 миллионов долларов, 640 миллионов долларов из которых оператор выплатил при закрытии сделки.

 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ