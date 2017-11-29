"Мегафон" расплатился за 63,8% акций Mail.Ru Group

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. "Мегафон" MFON полностью выполнил свои обязательства по приобретению около 63,8% акций Mail.Ru Group, следует из материалов "Мегафона".

"Мегафон"... объявляет о полном исполнении своих обязательств по договору купли-продажи о приобретении приблизительно 63,8% голосующих акций Mail.Ru Group Limited", - говорится в сообщении.

Поясняется, что "Мегафон" осуществил финальную выплату денежного вознаграждения по договору купли-продажи от 23 декабря 2016 года. Размер выплаты составил 100 миллионов долларов плюс проценты, накопленные с даты закрытия сделки.

Согласно условиям договора, "Мегафон" 9 февраля 2017 года приобрел 11,5 миллиона акций класса А и 21,9 миллиона обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group, представляющих собой приблизительно 15,2% уставного капитала и 63,8% голосов Mail.Ru.

Сумма сделки составила 740 миллионов долларов, 640 миллионов долларов из которых оператор выплатил при закрытии сделки.