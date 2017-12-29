ФАС обвинила "Яндекс" в незаконной рекламе форекс-дилера

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала виновными Нефтепромбанк и "Яндекс" YNDX в рекламе форекс-дилера, у которого отсутствует лицензия Банка России, сообщает управление службы по Москве в пятницу.

"Московское УФАС России признало АО "Нефтепромбанк" и ООО "Яндекс" нарушившими закон о рекламе. Основанием для возбуждения дела стало распространение АО "Нефтепромбанк" в системе "Яндекс.Директ" рекламы о деятельности форекс-дилера, у которого отсутствует лицензия Банка России на осуществление соответствующей деятельности", - говорится в сообщении.

Также в рекламе отсутствовало обязательное для указания предупреждение о том, что предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме и до совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Рекламораспространители должны контролировать информацию вне зависимости от объема распространяемой ими рекламы, напоминает ФАС. За нарушение ответственность несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

Форекс - международный межбанковский валютный рынок обмена валюты по свободным ценам. Деятельность на таком рынке в России признается профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг и подлежит лицензированию Банком России.