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AT&T отказалась от продажи в США смартфонов китайской Huawei


Компании / Технологии

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. AT&T Inc., по словам осведомленных источников, решила отказаться от сделки по продаже смартфонов китайского гиганта электроники Huawei Technologies Co., сообщает Dow Jones.

Ожидалось, что во вторник на выставке в Лас-Вегасе Huawei объявит о подписании соглашения с AT&T, которое ознаменует первое партнерство с крупным американским оператором мобильной связи. Хотя Huawei занимает третье место в мире среди производителей мобильных телефонов, уступая только Samsung Electronics Co. и Apple <AAPL> Inc., она практически не присутствует на американском рынке.

В отчете конгресса США от 2012 года были озвучены опасения насчет поддерживаемого государством шпионажа с помощью оборудования, выпускаемого Huawei, которая также является крупнейшим в мире производителем аппаратуры для телекоммуникационной сферы. Huawei отрицает участие в шпионаже в интересах Китая и утверждает, что отчет был продиктован политическими мотивами.

Неизвестно, почему AT&T, второй в США оператор по числу абонентов, изменила свое решение. Представитель компании отказался от комментариев. Представитель Huawei тоже отказался прокомментировать переговоры с AT&T, сказав лишь, что "Huawei обеспечила себе безукоризненную репутацию производителя премиальных устройств в мире и на американском рынке".

В США телефоны Huawei можно приобрести у интернет-ритейлеров и в некоторых традиционных магазинах, но не в рамках комбинированных пакетов услуг у крупных мобильных операторов.

Отказ AT&T означает некоторую заминку для китайской компании, которая публично признавалась, что хотела бы стать крупнейшим в мире брендом смартфонов. Ричард Юй, глава потребительского бизнеса Huawei, в интервью в феврале 2017 года заявил, что рассчитывает на то, что, "возможно, через два года" компания займет 2-е место в мире среди производителей смартфонов, а лидером может стать лет через пять.

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