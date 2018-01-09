Французская прокуратура начала расследование из-за замедления работы телефонов Apple

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Французский регулятор, занимающийся пресечением случаев обмана потребителей, начал предварительное расследование в отношение Apple<AAPL>. Компания обвиняется в обмане и запланированном замедлении работы своих продуктов. Ранее жалобу на нее подала потребительская организации, сообщает Dow Jones со ссылкой на агентство Reuters.

По информации судебных источников Reuters, расследование началось пятницу, его возглавит DGCCRF, которая входит в состав министерства экономики Франции.

По французскому закону, как сообщает Reuters, компании, которые намеренно укорачивают срок службы своих продуктов с целью повышения спроса, рискуют быть оштрафованы на сумму вплоть до 5% своей годовой выручки.

Apple в декабре заявила, что "принимает меры для снижения потребления энергии" на старых моделях iPhone, что может отразиться на работе их процессоров.