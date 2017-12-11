ФАС продлила операторам связи сроки отмены роуминга в России до конца января и мая

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила срок исполнения предупреждения по внутрисетевому роумингу для операторов большой четверки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

В конце декабря замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщал, что служба планирует перенести сроки исполнения предписания для четырех крупнейших операторов связи. С 15 декабря на срок до конца января для трех операторов ("Мегафон" MFON, МТС MTSS, "Вымплеком") и до мая для Tele2.

"ФАС приняла решения продлить сроки исполнения до 31 января для "Мегафона", МТС и "Вымпелкома", а также до 31 мая - для Tele2", - сказал представитель службы.

В августе 2017 года служба предписала операторам "большой четверки" до 15 декабря исполнить предупреждение службы в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в России, что фактически означает его отмену. В начале декабря замглавы ФАС Анатолий Голомолзин заявил РИА Новости, что операторы связи готовы в срок исполнить предписание службы.