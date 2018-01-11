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Qualcomm вскоре получит одобрение ЕС на покупку NXP за $39 млрд


Компании / Технологии

БРЮССЕЛЬ, 11 янв - ПРАЙМ. Qualcomm Inc. уже на следующей неделе должна получить условное одобрение антимонопольных регуляторов ЕС на приобретение NXP Semiconductors NV за 39 млрд долларов, сообщает Dow Jones со ссылкой на осведомленные источники. Ранее полупроводниковая компания отклонила недружественные предложения Broadcom Ltd.

ЕС начал углубленный анализ сделки Qualcomm-NXP в июне, опасаясь, что она приведет к повышению цен, сужению выбора и сокращению инноваций в полупроводниковой индустрии. Позднее Qualcomm обязалась смягчить эти опасения.

В частности, Qualcomm обязалась не покупать патенты NXP, существенно важные для стандартов отрасли, а также пообещала, что конкурирующие продукты смогут работать с продуктами NXP, сообщили источники.

Как заявила в июне Еврокомиссия, она опасается, что объединенная компания получит сильные позиции как на рынке чипов мобильной связи, так и на рынке чипов ближней бесконтактной связи (NFC), и это даст ей стимул выдавливать конкурирующих поставщиков с рынка или модифицировать существующие практики NXP по лицензированию прав интеллектуальной собственности. ЕС также заявил, что сделка может прекратить конкуренцию за чипы, используемые в автомобильном секторе.

Регуляторы США уже одобрили сделку, но в других юрисдикциях, включая Китай, органы все еще изучают слияние.

Financial Times ранее сообщила, что ЕС может одобрить сделку уже на следующей неделе.

Если соглашение будет достигнуто, оно может привлечь внимание регуляторов во множестве стран в связи с такими вопросами, как доминирование на рынке, инновации и национальная безопасность.

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