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Путин: ЦБ ведет себя в отношении криптовалют консервативно, пока это обоснованно


Компании / Технологии / Финансы

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Центробанк ведет себя в отношении криптовалют консервативно, пока это обоснованно, поскольку за криптовалютами нет никакого обеспечения и служить они могут не средством накопления, а только расчетом, заявил президент РФ Владимир Путин.

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"На сегодняшний день это (вопросы законодательства о криптовалютнах) прерогатива Центрального банка в значительной степени. Этих полномочий пока у Центрального банка достаточно. В целом, конечно, в будущем наверняка нужно будет и законодательное регулирование", - сказал Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств. 

Как отметил президент, ЦБ уже неоднократно формулировал свое отношение к криптовалютам, также как и правительство. Он подчеркнул, что средством расчета криптовалюта может быть, но средством накопления - нет, поскольку нет никакого обеспечения. 

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"Ведет себя Центральный банк консервативно, на мой взгляд, эта консервативность пока имеет под собой основание, потому что известно, что за криптовалютой ничего нет, она не может быть средством накопления, за ней нет никаких материальных ценностей, (она) ничем не обеспечена, она может быть в известной степени и в известных ситуациях средством расчета, это быстро делается и эффективно", - сказал российский лидер.

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