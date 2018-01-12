Facebook изменит порядок формирования новостной ленты

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Основатель и SEO Facebook Марк Цукерберг сообщил, что лента новостей пользователей социальной сети станет чаще отображать новости от родных и друзей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Первые изменения затронут ленту новостей, где вы сможете увидеть больше постов ваших друзей, членов семьи и групп. С внедрением этих нововведений уменьшится количество общественного контента,— такого, как посты компаний, брендов и СМИ",— отметил он о пояснил, что это будет сделано для того, чтобы пользователи могли найти наиболее интересный для них контент для "более значимого социального взаимодействия".

Цукерберг подчеркнул, что на введение такого обновления сети потребуется несколько месяцев.

Публичный контент, который останется в ленте пользователей, должен соответствовать тому же стандарту - побуждать к значимому взаимодействию между близкими людьми, считает глава компании. Цукерберг также отметил, что готов к тому, что после обновлений пользователи будут проводить в соцсети меньше времени.

"Внося эти изменения, я ожидаю, что люди будут проводить меньше времени в Facebook. Но я также рассчитываю, что это время станет более ценным. И если это решение правильное, я верю, что в долгосрочной перспективе оно хорошо скажется на нашем сообществе и на нашем бизнесе",— подытожил Цукерберг.