IBM назначила новым финдиректором Джеймса Кавану

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. International Business Machines Corp. в четверг объявила о реорганизации руководства, назначив нового финансового директора, в то время как действующий финдиректор займет в компании новую должность, сообщает Dow Jones.

Джеймс Кавана станет старшим вице-президентом и финдиректором начиная с четверга. Кавана в настоящее время является старшим вице-президентом по финансам и операциям, а ранее занимал должность вице-президента и контролера IBM.

Он сменит Мартина Шретера, который, по словам представителя компании, станет старшим вице-президентом по глобальным рынкам и сосредоточится на продажах, также начиная с четверга. Ранее Шретер являлся главным менеджером IBM Global Financing, а в январе 2014 года стал финдиректором компании.

IBM часто назначает руководителей на новые должности в январе, чтобы наиболее эффективно распределить талантливые кадры по ключевым должностям в своем бизнесе, указал представитель компании.

"Мартин занимал должность финдиректора четыре года, и я думаю, что он хочет получить более общий операционный опыт для новых возможных должностей в IBM, - заявил Лу Мисочиа, управляющий директор в Pivotal Research Group. – Он переходит на хорошую позицию".

IBM производит изменения в руководстве, продолжая испытывать трудности с переходом к более быстро растущим операциям.

Выручка IBM в 3-м квартале 2017 года снизилась на 0,4% к предыдущему году до 19,15 млрд долларов, 22-й квартал подряд.

И Шретер, и Кавана будут участвовать в телефонной конференции IBM по финрезультатам за 4-й квартал, назначенной на 18 января.

IBM не принимала решений о компенсациях топ-менеджеров в связи с этими назначениями, указала компания в отчете для регулятора рынка ценных бумаг.