SoftBank рассматривает вариант IPO телекоммуникационного бизнеса на $18 млрд

ТОКИО, 15 янв - ПРАЙМ. SoftBank Group Corp. сегодня заявила, что, возможно, проведет размещение акций своего прибыльного японского оператора. В результате размещения может быть привлечено почти 20 млрд долларов. Это помогло бы SoftBank с крупными ставками на технологические компании, сообщает Dow Jones.

Как указал осведомленный источник, рассматривается множество вариантов, среди которых – размещение около 30%-ной доли подразделения сотовой связи на Токийской фондовой бирже, а также отдельный листинг за границей, возможно, в Лондоне.

"Мы постоянно изучаем различные варианты стратегии в области капитала", – заявила SoftBank. По ее словам, размещение "является одним из вариантов, но никакого решения еще не принято".

У SoftBank Group есть развитые бизнесы сотовой связи в Японии и в США, где она контролирует Sprint Corp. Кроме того, у компании есть бизнес, занимающийся крупными рискованными вложениями в основном в неустоявшиеся интернет-бизнесы. SoftBank управляет крупнейшим фондом для инвестиций в технологические компании – Vision Fund. Фонд объемом 93 млрд долларов поддерживают суверенные фонды Саудовской Аравии и Абу-Даби.

Акции SoftBank Group в Токио набрали 3,2%. Некоторые инвесторы обрадовались перспективе привлечения средств без увеличения долга. Суммарные обязательства компании, по которым выплачиваются проценты, за пять лет увеличились в четыре раза и достигли 14,65 трлн иен (132 млрд долларов). В итоге агентство Moody's Investors Service присвоило ее облигациям спекулятивный рейтинг.

Как заметил аналитик Matsui Securities Томоитиро Кубота, рынки обеспокоены крупным долгом SoftBank на фоне повышения процентных ставок в США. Он пояснил, что "ключевым моментом будет то, как они потратят" полученные средства: предпочтительным вариантом будет погашение долга.

Аналитики оценивают японский телекоммуникационный бизнес SoftBank примерно в 6-6,6 трлн иен. При размещении 30% акций компаний получит около 2 трлн иен (18 млрд долларов). Таким образом, это размещение станет одним из крупнейших в Японии за последние годы.

Телекоммуникационное подразделение является важным источником средств: на него приходится почти половина прибыли SoftBank Group. В стране почти весь рынок связи контролируют три компании, в числе которых SoftBank Corp.

Однако рост абонентов SoftBank замедлился после того, как в 2013 году NTT DoCoMo, лидер рынка, начала предлагать iPhone.

По словам представителей компании, ее основатель и председатель Масаёси Сон в последние годы стал уделять японскому телекоммуникационному бизнесу меньше времени. Он занят вопросом оздоровления американской Sprint и ищет возможности инвестиций для Vision Fund.

Как отметил аналитик SMBC Nikko Securities Сатору Кикути, размещение акций телекоммуникационного подразделения могло бы дать ему большую независимость и возможность делать инвестиции на своих условиях, а не соревноваться за внимание Сона с другими приоритетными бизнесами.

По правилам Токийской фондовой биржи компании, чьи акции торгуются в первой секции, должны разместить не менее 35% акций, для менее популярной второй секции требование составляет 30%. Однако биржа уже делала исключения, например для компаний, у которых основной листинг за пределами Японии.