Глава "Ростелекома": Чистая прибыль в 2017 г будет на уровне 13-14 млрд руб

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Ростелекома" RTKM по итогам 2017 года будет на уровне 13-14 миллиардов рублей, сообщил президент компании Михаил Осеевский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По итогам 2017 года компания нарастила выручку. Она превысит 300 миллиардов рублей. Полностью профинансирована наша инвестиционная программа объемом более 60 миллиардов рублей, и покажем чистую прибыль на уровне 13–14 миллиардов рублей. В целом в рамках стратегии мы предполагаем рост наших доходов темпами выше инфляции", - сообщил Осеевский.

"Ростелеком" - один из крупнейших в России телекоммуникационных операторов. На конец 2016 года он обслуживал 12,3 миллиона абонентов ШПД, 9,3 миллиона - платного ТВ, 20,5 миллиона абонентов местной телефонной связи. Государство через Росимущество владеет 45,04% уставного капитала "Ростелекома", ВЭБ - 3,96%, "дочка" оператора ООО "Мобител" - 16,24%.