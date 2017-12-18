МТС приобрела киберспортивный клуб Gambit Esports

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Оператор МТС MTSS выходит на рынок киберспорта, купив одного из лидирующих киберспортивных клубов мира Gambit Esports, сообщила пресс-служба компании.

"МТС приобрела компанию Praliss Enterprises, управляющую Gambit Esports – организацией, которая объединяет четыре команды (16 игроков) в наиболее популярных сегодня игровых дисциплинах – Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Dota 2 и FIFA", - говорится в сообщении.

Отмечается, что команды, входящие в состав Gambit Esports, неоднократно становились чемпионами мира и Европы, а также серебряными и бронзовыми призерами крупнейших международных соревнований.

"Выход на рынок киберспорта соответствует стратегии МТС по развитию digital-направлений и продуктов, лежащих за пределами традиционного телекома... Наша задача – сделать так, чтобы новые сервисы МТС стали частью образа жизни тех, кто привык использовать современные технологии, в первую очередь, молодежи... Поэтому мы решили сделать ставку на киберспорт, стремительно набирающий популярность сегодня, особенно в молодежной среде. При этом мы понимаем, что не просто покупаем успешный бизнес, а идем в большой спорт, и планируем уделить особое внимание сохранению и преумножению спортивных успехов команд, входящих в Gambit Esports", - приводятся в сообщении слова директора по инновационному развитию МТС Владимира Хренкова.

Как сообщает компания, стратегия МТС на рынке киберспорта объединит в себе как маркетинговые активности, так и разработку продуктов для геймеров. Группа МТС создала в рамках собственного центра инноваций киберспортивное подразделение, которое возглавила Ирина Семенова - эксперт с 17-летним стажем в игровой индустрии, одна из основателей организации Virtus.pro. В состав киберспортивного подразделения МТС также войдет CEO Gambit Esports Константин "groove" Пикинер, он займет должность спортивного директора МТС.