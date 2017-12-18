"Ростелеком" прекратил переговоры о покупке "Акадо"

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. "Ростелеком" RTKM прекратил переговоры о покупке "Акадо", заявил журналистам президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Мы прекратили переговоры. Нет, не ведем больше (переговоров – ред.)", - заявил он в кулуарах Гайдаровского форума. По его словам, стороны не сошлись в цене. "Актив интересен, но у нас очень разные точки зрения по цене", - сказал глава "Ростелекома".

"Акадо" на 100% принадлежит "Ренове" Виктора Вексельберга. Слухи о возможной покупке "Ростелекомом" этого актива появлялись за последние годы.

В сентябре 2017 года газеты "Ведомости" со ссылкой на источники писала, что "Ростелеком" вернулся к идее покупки "Акадо" через семь лет после отмены сделки. Обязывающих документов, касающихся возможной сделки, на тот момент подписано не было. Рассматривались разные схемы покупки актива — например, оплата актива квазиказначейскими акциями "Ростелекома", находящимися на балансе его "дочки" "Мобител", писала газета.

В августе 2017 года разрешение на покупку петербургских и екатеринбургских активов "Акадо" Федеральная антимонопольная служба дала "Эр-телеком холдингу". Между тем источник газеты, знакомый с менеджментом "Реновы", говорил, что "Ростелеком" оценивает весь бизнес "Акадо", включая региональный. По словам одного из собеседников издания, в ходе предыдущих раундов переговоров о продаже "Акадо" "Ренова" оценивала свой актив в 32 миллиарда рублей без учета долга, или порядка 519 миллионов долларов.

Впервые "Ростелеком" задумал купить "Акадо" в 2010 году — компанию он тогда оценил в 1,2 миллиарда долларов. Однако сделка не состоялась. Переговоры неоднократно возобновлялись, но договориться так и не удалось, писала газета.