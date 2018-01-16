Google планирует расширить подводную кабельную сеть, чтобы поддержать облачный бизнес

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Google расширяет свою обширную кабельную подводную сеть с целью подключить к ней новые регионы и поддержать свой облачный бизнес в погоне за такими конкурентами, как Microsoft <MSFT> Corp. и Amazon.com Inc., сообщает Dow Jones.

Оператор интернет-поиска планирует проложить три новые волоконно-оптические линии по дну Тихого океана и Северного моря, расширив свою частную сеть (PDN) на те регионы, где конкуренты пока не предлагают аналогичных проектов.

Эти линии, которые, как ожидается, будут проложены к 2019 году, предназначены для ускорения передачи данных и переадресации пользователей на другие серверы по всему миру в случае падения или перегрузки регионального сервера.

Google заявила, что инвестиции в этот проект могут составить сотни миллионов долларов, однако расходы окупятся благодаря усилению ее позиций на рынке облачных сервисов, стоимость которого оценивается в миллиарды долларов.

"Я предпочел бы не иметь необходимости участвовать в бизнесе по строительству кабельных сетей", - заявил Бен Трейнор, вице-президент облачной платформы Google, однако когда компания изучила способы продвинуть свой облачный бизнес в такие новые регионы, как Австралия и Южная Америка, оказалось, что "выгодных возможностей не так много".

Alphabet Inc., материнская компания Google, владеет крупной оптоволоконной кабельной сетью и дата-центрами, построенными за прошедшее десятилетие. Трейнор указал, что эта инфраструктура уже поддерживает крупнейшую в мире частную сеть, обслуживая около 25% мирового интернет-трафика, и помогает Google контролировать требовательное к трафику ПО без помощи телекоммуникационных компаний.

Google объединила усилия с другими компаниями, включая местных телефонных операторов и Facebook <FB> Inc., чтобы проложить свои подводные кабели. При этом компания в одиночку прокладывает свою крупнейшую, полностью частную дальнемагистральную сеть длиной в 6200 миль от Лос-Анджелеса до Чили, где она завершила строительство дата-центра в 2015 году.

Теперь компания планирует использовать кабель длиной в 4500 миль от Восточного побережья США до Ирландии и далее до Дании совместно с Facebook. Линия Havfrue (в переводе с датского – русалка) увеличит пропускную способность компании в регионе Атлантики.

Запланированный кабель HK-G длиной в 2400 миль от Гонконга до Гуама будет подключен к другим кабельным системам, связывающим Австралию, Восточную Азию и Северную Америку.

Новые кабели Google, вероятно, помогут компании подключить к облачным сервисам клиентов из пяти новых регионов – Монреаль, Нидерланды, Лос-Анджелес, Финляндия и Гонконг.