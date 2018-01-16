Energizer покупает подразделение Spectrum Brands по выпуску батареек за $2 млрд

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Американский производитель батареек Energizer Holdings Inc. покупает подразделение компании Spectrum Brands, которое занимается выпуском батарей и аккумуляторов, за 2 миллиарда долларов денежными средствами, сообщается в пресс-релизе Energizer.

В портфель брендов подразделения Global Battery and Portable Lighting Business (Spectrum Batteries) входят Varta и Rayovac, выпускающие щелочные батарейки, углеродно-цинковые батареи, никель-металл-гидридные аккумуляторы, а также устройства для зарядки аккумуляторов, портативные осветительные приборы.

"Сделка увеличит присутствие Energizer на ряде международных рынков, расширит портфель продуктов и производственных мощностей, а также улучшит возможности в плане исследований", - говорится в сообщении.

В 2017 году выручка Spectrum Batteries составила 866 миллионов долларов, EBITDA - 169 миллионов долларов. Сделка, как ожидается, позволит добиться экономии на расходах в размере 80-100 миллионов долларов.

Energizer намерена профинансировать сделку за счет собственных ресурсов, а также привлечения кредитов. Сделка требует одобрения регуляторов и, как ожидается, будет закрыта до конца 2018 года.

Energizer Holdings - американская компания, которая является одним из крупнейших мировых производителей батареек и поставщиком зарядных устройств, фонарей и специальных элементов питания.