FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Доктор Веб" обнаружил в Google Play зараженные игры, скачанные более 4,5 млн раз


Компании / Технологии

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. "Доктор Веб" обнаружил в Google Play скачанные более 4,5 миллиона раз игры со встроенным в них троянцем, сообщает компания во вторник.

"Вирусные аналитики компании "Доктор Веб" обнаружили в каталоге Google Play несколько игр для ОС Android со встроенным в них троянцем Android.RemoteCode.127.origin... Специалисты компании "Доктор Веб" обнаружили в каталоге Google Play 27 игр, в которых использовался троянский SDK. В общей сложности их загрузили более 4,5 миллиона владельцев мобильных устройств", — говорится в сообщении.

По данным компании, троянец незаметно скачивает и запускает дополнительные модули, которые выполняют различные вредоносные функции. Например, симулируют действия пользователей, скрытно открывая веб-сайты и нажимая на расположенные на них элементы.

Android.RemoteCode.127.origin входит в состав программной платформы (SDK, Software Development Kit) под названием "Я Я Юнь", которую разработчики используют для расширения функционала своих приложений, напоминает "Доктор Веб". В частности, она позволяет игрокам поддерживать друг с другом связь. Однако помимо заявленных возможностей указанная платформа выполняет троянские функции.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ