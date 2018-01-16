"Доктор Веб" обнаружил в Google Play зараженные игры, скачанные более 4,5 млн раз

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. "Доктор Веб" обнаружил в Google Play скачанные более 4,5 миллиона раз игры со встроенным в них троянцем, сообщает компания во вторник.

"Вирусные аналитики компании "Доктор Веб" обнаружили в каталоге Google Play несколько игр для ОС Android со встроенным в них троянцем Android.RemoteCode.127.origin... Специалисты компании "Доктор Веб" обнаружили в каталоге Google Play 27 игр, в которых использовался троянский SDK. В общей сложности их загрузили более 4,5 миллиона владельцев мобильных устройств", — говорится в сообщении.

По данным компании, троянец незаметно скачивает и запускает дополнительные модули, которые выполняют различные вредоносные функции. Например, симулируют действия пользователей, скрытно открывая веб-сайты и нажимая на расположенные на них элементы.

Android.RemoteCode.127.origin входит в состав программной платформы (SDK, Software Development Kit) под названием "Я Я Юнь", которую разработчики используют для расширения функционала своих приложений, напоминает "Доктор Веб". В частности, она позволяет игрокам поддерживать друг с другом связь. Однако помимо заявленных возможностей указанная платформа выполняет троянские функции.