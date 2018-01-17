Владельцев гаджетов Apple предупредили о новой фишинговой атаке

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Пользователи гаджетов, произведенных американской компанией Apple, могут стать жертвами новой фишинговой атаки, сообщил разработчик антивирусного программного обеспечения ESET.

Как стало известно экспертам компании ESET, речь идет о двойной рассылке: первоначально пользователь устройства получает письмо о несуществующей покупке через официальный магазин App Store, где во вложении к письму прилагается квитанция об оплате, в которой содержится фишинговая ссылка на вредоносный сайт.

Получателям письма предлагается перейти по ссылке, если возникли проблемы с заказом в магазине. После этого получателю рассылки предлагается ввести свой Apple ID, а также пароль от него, реквизиты банковской карты, при помощи которой совершаются покупки в приложении.

В случае, если пользователь выполняет действия, указанные в первом сообщении, то на его почтовый адрес приходит второе письмо, содержащее ссылку на тот же сайт. Теперь пользователю предлагается подтвердить введенные ранее данные.

Эксперты ESET просят пользователей игнорировать такие письма и сообщения и не переходить по ссылкам, содержащимся в похожих письмах.