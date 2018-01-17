FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Владельцев гаджетов Apple предупредили о новой фишинговой атаке


Компании / Технологии
  • Киберпреступность
    © fotolia.com, davidevison

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Пользователи гаджетов, произведенных американской компанией Apple, могут стать жертвами новой фишинговой атаки, сообщил разработчик антивирусного программного обеспечения ESET.

Как стало известно экспертам компании ESET, речь идет о двойной рассылке: первоначально пользователь устройства получает письмо о несуществующей покупке через официальный магазин App Store, где во вложении к письму прилагается квитанция об оплате, в которой содержится фишинговая ссылка на вредоносный сайт.

Получателям письма предлагается перейти по ссылке, если возникли проблемы с заказом в магазине. После этого получателю рассылки предлагается ввести свой Apple ID, а также пароль от него, реквизиты банковской карты, при помощи которой совершаются покупки в приложении.

В случае, если пользователь выполняет действия, указанные в первом сообщении, то на его почтовый адрес приходит второе письмо, содержащее ссылку на тот же сайт. Теперь пользователю предлагается подтвердить введенные ранее данные.

Эксперты ESET просят пользователей игнорировать такие письма и сообщения и не переходить по ссылкам, содержащимся в похожих письмах.

Версия для печати

Кибербезопасность

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ