МТС выкупил 0,085% собственных акций в рамках buyback

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. МТС MTSS, крупнейший сотовый оператор РФ, приобрел 0,085% собственных акций, говорится в сообщении оператора.

Покупка акций была совершена в рамках программы выкупа акций, которую компания анонсировала 6 сентября 2017 года. Программа рассчитана на приобретение акций на сумму до 20 миллиардов рублей как с рынка, так и у "Системы Финанс" (дочерняя компания основного акционера МТС - АФК "Система" AFKS). Действует до апреля 2019 года.

Таким образом, с момента запуска программы компания уже приобрела 45,814 миллиона акций. В частности, "Система Финанс" продала МТС 26,168 миллиона акций на сумму 7,2 миллиарда рублей.

МТС - первый по числу абонентов сотовый оператор в РФ, на конец третьего квартала компания обслуживала 78,5 миллиона пользователей. АФК "Система" владеет 52,31% оператора (доля эффективного участия - 50,2%), в свободном обращении находится 47,58% акций.