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Alibaba опровергла сообщения СМИ о запуске майнинговой платформы


Компании / Технологии / Финансы

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Китайская интернет-компания Alibaba не запускала майнинговую платформу и не собирается создавать свою криптовалюту, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Сервис P2P Nodes, о котором китайское СМИ Tencent News днем ранее сообщало как о майнинговой платформе, представляет собой сеть доставки контента (CDN), заявили в компании. 

Председатель совета директоров компании "Алибаба Груп" Джек Ма на итоговой пленарной сессии XIV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". 19 октября 2017Alibaba планирует заняться майнингом криптовалют

"Продукт CDN, который использует технологию P2P, не связан с "майнинговой платформой", "ICO", "электронной коммерцией" или "финансами". P2P относится к службе ускорения общей пропускной способности сети, которая обычно используется в индустрии CDN", - говорится в заявлении интернет-компании.

Как поясняет Alibaba, данная технология позволяет неиспользуемым персональным компьютерам и маршрутизаторам работать как узел сети CDN, что улучшает производительность работы других пользователей в сети. Alibaba выдает купоны пользователям, которые делят свои ресурсы.

"Эти купоны не являются криптовалютами и не имеют никаких характеристик криптовалют", - подчеркнули в компании.

В Alibaba добавили, что компания не собирается участвовать в выпуске цифровых валют. Майнинг криптовалют строго запрещен на облачных сервисах компании.

 

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