Alibaba опровергла сообщения СМИ о запуске майнинговой платформы

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Китайская интернет-компания Alibaba не запускала майнинговую платформу и не собирается создавать свою криптовалюту, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Сервис P2P Nodes, о котором китайское СМИ Tencent News днем ранее сообщало как о майнинговой платформе, представляет собой сеть доставки контента (CDN), заявили в компании. Alibaba планирует заняться майнингом криптовалют

"Продукт CDN, который использует технологию P2P, не связан с "майнинговой платформой", "ICO", "электронной коммерцией" или "финансами". P2P относится к службе ускорения общей пропускной способности сети, которая обычно используется в индустрии CDN", - говорится в заявлении интернет-компании.

Как поясняет Alibaba, данная технология позволяет неиспользуемым персональным компьютерам и маршрутизаторам работать как узел сети CDN, что улучшает производительность работы других пользователей в сети. Alibaba выдает купоны пользователям, которые делят свои ресурсы.

"Эти купоны не являются криптовалютами и не имеют никаких характеристик криптовалют", - подчеркнули в компании.

В Alibaba добавили, что компания не собирается участвовать в выпуске цифровых валют. Майнинг криптовалют строго запрещен на облачных сервисах компании.