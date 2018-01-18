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Apple разрешит пользователям отключать замедление iPhone‍


Компании / Технологии

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Американская компания Apple объявила о планах выпустить обновление для iOS, которое даст возможность пользователям отключать старых iPhone самим снижать скорость работы устройств либо отключать замедление. Об этом сообщил глава компании Тим Кук.

Он отметил, что данная опция, которая снижает производительность старых моделей смартфонов iPhone, была добавлена для продления времени работы аккумуляторов гаджетов, пишет ABC News.

После года использования устройтсва, отмечается в сообщении Кука, аккумулятор начинает "садиться", приходить в негодность. Это может приводить к внезапным выключениям устройства.

Для того, чтобы не допустить крайностей в работе старых телефонов, производитель решил искусственно снижать производительность работы процессора с целью продления работы устройства. Кук отверг все обвинения в адрес Apple  относительно иных возможных мотивов введения такой функции.

"Мы предупредим владельцев, что мы немного замедляем работу, чтобы предотвратить незапланированную перезагрузку смартфона. Если вам это не понравится, вы сможете отключить это", - отметил Кук.

Напомним, что на текущей неделе в России были поданы первые судебные иски к Apple из-за замедления работы старых iPhone.

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