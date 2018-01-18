Власти ЕС одобрили сделку Qualcomm по покупке NXP за $39 млрд

БРЮССЕЛЬ, 18 янв - ПРАЙМ. ЕС в четверг сообщил, что его антимонопольное ведомство одобрило покупку Qualcomm Inc. компании NXP Semiconductors NV за 39 млрд долларов, передает Dow Jones.

В июне ЕС приступил к всестороннему изучению слияния, сославшись на опасения насчет возможного роста цен и сужения выбора в отрасли полупроводников. Однако Qualcomm пошла на уступки, которые сняли опасения регулятора.

Qualcomm, как сообщает ЕС, согласилась предоставить конкурентам в 8-летнее пользование лицензии на технологию NXP по сбору платы за проезд. Кроме того, она пообещала, что ее собственный процессор немодулированной передачи данных и принадлежащие NXP продукты для ближней связи будут взаимодействовать с продуктами конкурентов еще восемь лет.

Более того, Qualcomm согласилась не приобретать стандартные основополагающие патенты NXP, а также некоторые неосновополагающие патенты на услуги ближней связи, добавил ЕС. Вместо этого NXP передаст эти патенты третьей стороне, которая будет обязана предоставить на три года лицензии на эти патенты без уплаты роялти.

По информации ЕС, Qualcomm, тем не менее, приобретет некоторые другие нестандартные основополагающие патенты NXP на связь ближнего радиуса действия с предоставлением лицензии без уплаты роялти.

Сама Qualcomm отклонила непрошенные предложения о покупке со стороны Broadcom Ltd. Возможно, Broadcom будет труднее поглотить укрупненную Qualcomm, учитывая, что такая сделка привлечет более пристальное внимание антимонопольных регуляторов по всему миру.

Qualcomm — один из крупнейших мировых производителей чипов и компонентов для мобильных устройств, процессорные решения которой используются в смартфонах и планшетах Nokia, LG, Samsung, HTC, Sony. Голландская NXP Semiconductors была основана в 2006 году на основе подразделения компании Philips. Штат NXP составляет около 44 тысяч человек.