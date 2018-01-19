S&P повысило рейтинги Toshiba на две ступени - до "CCC+"

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг японской корпорации Toshiba до "CCC+" с "CCC-", говорится в сообщении агентства.

Кроме того, рейтинг помещен в список на пересмотр CreditWatch с возможностью дальнейшего повышения. "Решение о повышении рейтинга принято после объявленного 18 января соглашения о продаже активов, связанных с американской компанией Westinghouse Electric", - уточняет агентство.

В ноябре 2017 года S&P сообщало, что может повысить рейтинги компании.

S&P отмечает значительный прогресс компании в улучшении своего финансового положения. Агентство считает, что привлечение капитала от допэмиссии акций на 600 миллиардов иен (около 5,3 миллиарда долларов) в декабре 2017 года и сделки, которые совершает компания, будут способствовать улучшению финансовых показателей по итогам текущего финансового года, который завершится 31 марта 2018 года.

Toshiba Corporation, основная в 1875 году в Токио, специализируется на выпуске сверхточной электроники и электротехники - интегральных схем, промышленных компьютеров, сотовых телефонов, LCD-телевизоров, лифтов.