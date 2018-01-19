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Kaspersky в 2017 г нарастил выручку на 8%, несмотря на спад продаж в Северной Америке


Компании / Индустрия / Технологии

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" увеличила выручку по МСФО в 2017 году по сравнению с предыдущим годом на 8%, до 698 миллионов долларов, несмотря на сокращение объема продаж в Северной Америке в размере 8% из-за геополитики, говорится в сообщении компании.

"Вопреки сложной геополитической обстановке, бездоказательным обвинениям и открытым попыткам подорвать наш бизнес, компания показывает положительную динамику. Мы развиваемся, постоянно работаем над новыми перспективными решениями и технологиями и уверены, что впереди нас ждет еще более продуктивный год", — подчеркнул генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.

При этом сложная геополитическая обстановка, безусловно, отразилась на бизнесе в Северной Америке — на этом рынке объем продаж компании в 2017 году снизился на 8%, отмечает компания. В Европе объем продаж снизился на 2% по сравнению с 2016 годом. Однако на других рынках продажи выросли - в Латинской Америке (рост на 18%), в России и СНГ (34%), на Ближнем Востоке, в Турции и Африке (31%) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (11%). В Японии "Лаборатория Касперского" также увеличила продажи на 4%.

Активнее всего продажи компании росли в корпоративном сегменте - рост на 13%. В частности, продажи решений крупному бизнесу выросли на 30%. Результаты компании в новых перспективных направлениях (таких как противодействие целевым атакам, защита критических инфраструктур, борьба с мошенничеством и т.д.) выросли на 61%, а в сегменте различных экспертных сервисов — на 41%.

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 13 сентября 2017 года опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.

В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве. В декабре 2016 года компания обратилась в американский суд с требованием отменить распоряжение МВБ.

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