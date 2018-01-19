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Власти РФ обсуждают отсрочку нормы "пакета Яровой" о хранении трафика


Компании / Технологии

ТАГАНРОГ, 19 янв - ПРАЙМ. Власти РФ обсуждают отсрочку на несколько месяцев вступления в силу нормы "пакета Яровой" о хранении пользовательского трафика, которое должно произойти 1 июля 2018 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый "пакет Яровой"), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании до 6 месяцев хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Эта норма вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Операторы заявляли, что реализация закона потребует от них огромных затрат и приведет к росту тарифов. Минкомсвязь в декабре 2017 года внесла в правительство нормативный акт к "пакету Яровой", предусматривающий хранение data-трафика сначала только в течение одного месяца и постепенное увеличение этого срока. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров отмечал, что в результате примерный уровень затрат крупного сотового оператора составит несколько десятков миллиардов рублей.

"Пока небольшая отсрочка обсуждается, на несколько месяцев. Но сейчас разрабатываются поправки, пока на небольшой период", - сказал Дворкович.

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