Mail.ru Group приобрела киберспортивный холдинг ESforce‍

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Российская компания Mail.ru Group договорилась о покупке 100% в киберспортивном холдинге ESforce. Как пишет агентство RNS со ссылкой на источник, ESforce продают его нынешние совладельцы бизнесмен Антон Черепенников и структуры USM Holdings Алишера Усманова.

Собеседник агентства, близкий к ходу переговоров о покупке, рассказал, что "Mail.Ru Group договорилась о покупке ESforce".

Это сообщение подтвердил еще один источник, близкий к одной из сторон сделки, и уточнил, что холдинг ESforce будет куплен полностью и об этом будет объявлено в ближайшие дни.

Сумма сделки, отметил собеседник, может составить $150 млн.

После покупки холдинга сотрудничество с Mail.ru Group будет развиваться по той же модели, которую компания развивает с купленным осенью 2016 года издателем мобильных игр Pixonic. "В случае сделки ESforce может остаться самостоятельным холдингом в составе Mail.ru Group и данная сделка не повлияет на текущую операционную работу компании", - отметил собеседник.