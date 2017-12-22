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Акционеры "Мегафона" полностью обновили совет директоров


Компании / Технологии

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Акционеры "Мегафона" MFON на внеочередном собрании 19 января полностью поменяли состав совета директоров, говорится в сообщении компании.

Всего в совете директоров оператора 9 мест. Так, от Газпромбанка, нового акционера "Мегафона", в совет вошли гендиректор "Газпромбанк – Управление активами" Алексей Антонюк и начальник департамента проектного и структурного финансирования Газпромбанка Александр Ушков. В качестве независимых директоров - основатель и председатель совета директоров компании 3 step IT Group Яркко Вейалайнен и гендиректор Nortal Oy Харри Копонен, ранее возглавлявший крупные телекоммуникационные компании.

Остальные пять человек, вошедшие в совет директоров, были выдвинуты основным акционером оператора USM Holdings: руководитель дирекции по развитию и управлению телекоммуникационными активами USM Management Максим Анипкин, замгендиректора по экономике и финансам USM Management Евгений Быстрых, директор по управлению телекоммуникационными инфраструктурными проектами USM Management Александр Есиков, управляющий директор, руководитель инвестиционно-аналитической дирекции USM Management Павел Каплун и управляющий директор по стратегии и организационному развитию "Мегафона" Наталья Чумаченко.

Такое обновление председатель предыдущего совета директоров "Мегафона" Иван Стрешинский объяснял появлением новых вызовов, связанных с ужесточением конкуренции и необходимостью цифровой трансформации оператора.

В ноябре 2017 года шведский телекоммуникационный холдинг Telia Company сообщил о выходе из "Мегафона" и продаже около 19% акций Газпромбанку за 60,4 миллиарда рублей.

 

"Мегафон" - второй по числу абонентов сотовый оператор в РФ, на конец третьего квартала компания обслуживала 77,2 миллиона абонентов. USM Holdings Алишера Усманова владеет 56,32% оператора, Gazprombank Group — 18,79%, еще 3,92% принадлежит "дочке" оператора — Megafon Investments. В свободном обращении находится 20,97% акций.

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