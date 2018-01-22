"Дочка" "Ростеха" НЦИ планирует увеличить выручку в 2018 г в 2,3 раза, до 7,5 млрд руб

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. "Национальный центр информатизации" (НЦИ, "дочка" госкорпорации "Ростех") рассчитывает по итогам 2018 года получить выручку в размере 7,5 миллиарда рублей, что в 2,3 раза превышает предварительный показатель 2017 года (3,2 миллиарда рублей), следует из сообщения компании.

"В 2017 году кардинально изменилась стратегия компании: от вендорской модели НЦИ перешел к модели интегратора российских высокотехнологичных решений. Благодаря этому значительно расширены компетенции и возможности компании на рынках IT-услуг, растет круг потенциальных партнеров", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров НЦИ, директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко.

"Сейчас НЦИ консолидирует и предлагает лучшие отечественные IT-продукты для комплексного решения задач не только в России, но теперь и за рубежом. Совокупность этих факторов позволяет прогнозировать дальнейший рост экономических показателей НЦИ в 2018 году - до 7,5 миллиарда рублей", - добавил Бровко. Как отмечается в сообщении, в планах НЦИ на 2018 год - увеличение продаж в три раза, в том числе за счет выполнения работ по заказам Минкомсвязи, Минздрава, Министерства труда и социальной защиты РФ, ФГУП "Почта России".

По итогам 2017 года выручка НЦИ составит 3,2 миллиарда рублей, что в 4 раза больше, чем в 2016 году, говорится в сообщении компании. "Среди причин взрывного роста - смена стратегии и бизнес-модели компании, а также расширение числа заказчиков и успешная реализация ряда IT-проектов федерального уровня", - поясняется в сообщении.

В числе крупных работ НЦИ в 2017 году компания отмечает создание инфокоммуникационных сервисов чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка Конфедерации 2017, развитие и поддержка государственных информационных систем ЕГИСЗ и ГИС ОМС в рамках развития "цифрового здравоохранения". "Одним из ключевых проектов НЦИ стала комплексная автоматизация деятельности ФГУП "Почта России", включающая проектирование и разработку системы с функциями управления заказом, электронного документооборота, управления недвижимостью", - отмечает компания.

"Национальный Центр Информатизации" (НЦИ) - интегратор комплексных высокотехнологичных решений. НЦИ создает экосистемные проекты и комплексные продукты в интересах развития цифровой экономики, а также занимается их продвижением как на внутреннем, так и международном рынках. В портфеле НЦИ - ряд масштабных проектов и востребованных IT-продуктов. Решения НЦИ и его дочерней компании "БАРС Груп" используют 83 региона РФ.