Руперт Мердок призвал Facebook платить издателям за контент

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Руперт Мердок, исполнительный председатель News Corp, в понедельник заявил, что, если Facebook <FB> серьезно настроена на продвижение "достоверного контента" и удаление сфабрикованных материалов из новостных лент, она должна платить издателям комиссионные. В качестве примера он привел кабельных дистрибьюторов, которые платят телевизионным каналам, сообщает Dow Jones.

На прошлой неделе Facebook сообщила, что в рамках борьбы с ложной информацией на своей платформе планирует ранжировать источники новостей по степени надежности.

"Очевидно, что издатели способствуют повышению ценности и репутации Facebook за счет своих новостей и контента, но получают за это недостаточную компенсацию", – отметил Мердок в заявлении.

Представитель Facebook не ответил на просьбу о комментариях.

В прошлом Мердок и другие главы издательств уже говорили о доминирующей роли Facebook в сегменте публицистики и рекламы. Они утверждали, что поддержка источников достоверных новостей входит в ее обязанности.

Мердок призывает Facebook перейти на систему "комиссии за трансляцию", которую провайдеры кабельного и спутникового телевидения используют для оплаты транслирования кабельных телевизионных каналов. Дистрибьюторы ежемесячно платят определенную комиссию за каждого подписчика. Для владельцев телевизионных каналов это основной источники выручки и роста.

"Мы будет внимательно следить за последними изменениями в стратегии Facebook. И хотя я не сомневаюсь в честности Марка Цукерберга, компания все же демонстрирует серьезные пробелы в плане прозрачности. Они вызывают опасения у издателей и тех, кто с недоверием относится к политической предвзятости на таких влиятельных платформах, - пояснил Мердок. – Плата за контент окажет незначительное влияние на прибыль Facebook, но ощутимо повлияет на перспективы издателей и журналистов".

Facebook вместе с издателями создает структуру, которая позволит подписываться на публикации через Facebook. Но Мердок считает, что этих усилий пока недостаточно.

"В последнее время часто обсуждаются модели подписок, но я хотел бы увидеть предложение, которое действительно признает инвестиции в профессиональную журналистскую деятельность и ее социальную значимость", - сказал он.

Издатели призывают Facebook ее более решительно ликвидировать низкокачественный и сфальсифицированный контент и отдавать предпочтение новостям, поступающим из хорошо зарекомендовавших себя и уважаемых медийных источников. News Corp уже давно критикует влияние, которое оказывают на дистрибуцию такие крупные цифровые платформы, как Facebook и Google.

Мердок высоко оценил то, что обе компании недавно признали, что в прошлом их роль в распространении недостоверной информации привела к проблемам. Однако, по его мнению, "мер для устранения проблем, предложенных обеими фирмами, пока оказалось недостаточно в коммерческом и социальном плане, а также в плане журналистики".

Представитель Google не ответила на просьбу о комментариях.