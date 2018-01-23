Чистая прибыль Verizon по итогам 2017 г выросла в 2,2 раза

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Один из крупнейших американских телекоммуникационных операторов Verizon Communications Inc. по итогам 2017 года получил чистую прибыль в размере 30,55 миллиарда долларов, что в 2,2 раза больше прошлогоднего показателя, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 7,36 доллара против 3,21 доллара годом ранее. Операционная прибыль выросла на 1,3%, до 27,414 миллиарда долларов, а операционные расходы уменьшились на 0,3%, до 98,62 миллиарда долларов. Операционная выручка составила 126,034 миллиарда долларов, что на 0,04% больше показателя 2016 года.

Прибыль по итогам четвертого квартала составила 18,783 миллиарда долларов, увеличившись в 4 раза в годовом выражении. Разводненная прибыль на акцию составила 4,56 доллара против 1,1 доллара за три отчетных месяца годом ранее. Эксперты ожидали показатель на уровне в 0,88 доллара за акцию.

Операционная прибыль составила 4,793 миллиарда долларов, сократившись на 40,3%, а операционные расходы выросли на 19,9%, до 29,162 миллиарда долларов. Операционная выручка составила 33,955 миллиарда долларов, что на 5% больше аналогичного показателя 2016 года.

"Verizon завершил 2017 год с большим успехом, с самыми высокими за последние годы показателями роста числа клиентов Verizon Wireless (дочерней компании Verizon - ред.) и увеличением их лояльности", - приводятся в релизе слова главы компании Лоуэлла Макадама (Lowell McAdam). Кроме того, компания ожидает значительного увеличения денежных потоков от операционной деятельности в 2018 году в результате изменения налогового законодательства США.

Корпорация Verizon основана в 2000 году путем слияния Bell Atlantic Corp. и GTE Corp. Verizon. В компании работают примерно 160 тысяч человек. Штаб-квартира Verizon находится в Нью-Йорке. Корпорация оказывает услуги фиксированной и мобильной связи, спутникового широкополосного доступа в интернет, а также занимается выпуском телефонных справочников.