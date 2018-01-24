GE в 2017 г зафиксировала убыток в $6 млрд против прибыли годом ранее

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Чистый убыток американского диверсифицированного технологического концерна General Electric (GE) по итогам 2017 года составил 6,056 миллиарда долларов против прибыли в 8,54 миллиарда долларов в 2016 году, говорится в отчетности концерна.

Чистый убыток GE, приходящийся на акционеров, по итогам 2017 года составил 6,222 миллиарда долларов против прибыли в 8,176 миллиарда долларов годом ранее. Разводненный убыток на акцию по итогам года составил 0,72 доллара против прибыли в 0,89 доллара годом ранее. Выручка концерна снизилась на 1% в годовом выражении - до 122,092 миллиарда долларов.

Чистый убыток компании за четвертый квартал составил 9,681 миллиарда долларов против прибыли годом ранее. Чистый убыток GE, приходящийся на акционеров, по итогам квартала составил 9,642 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию составил 1,13 доллара против прибыли в 0,39 доллара в аналогичном периоде предыдущего года. Аналитики ожидали прибыли в 0,3 доллара на акцию. Выручка GE за четвертый квартал снизилась на 5% в годовом выражении - до 31,402 миллиарда долларов. При этом квартальная выручка компании в секторе нефти и газа подскочила на 69% - до 5,76 миллиарда долларов.

По словам главы GE Джеффа Иммельта (Jeff Immelt), убыток в основном приходится на выплаты, связанные со страхованием и налогами, в связи с налоговой реформой в США. Для этих целей компания зарезервировала примерно 11 миллиардов долларов.