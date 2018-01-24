Еврокомиссия оштрафовала Qualcomm на 1 млрд евро

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Еврокомиссия оштрафовала американского производителя процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm на 997 миллионов евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке производителей чипов LTE, которые он поставлял компании Apple AAPL, говорится в заявлении комиссии.

"Qualcomm не позволяла соперникам конкурировать на рынке, делая значительные выплаты ключевому клиенту при условии, что он не будет покупать продукцию у конкурентов. Это незаконно в соответствии с антимонопольными правилами ЕС", - говорится в заявлении. Сумма штрафа эквивалентна 4,9% оборота компании в 2017 году.

По словам еврокомиссара по вопросам конкуренции ЕК Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager), компания поставляла свои чипы Apple в течение пяти лет, выплачивая "миллиарды долларов" в обмен на то, чтобы Apple не приобретала чипы у других производителей. Она также отметила, что выплаты подразумевали, что производитель смартфонов будет использовать в своих устройствах исключительно чипы Qualcomm.

Помимо этого, соглашение между двумя компаниями подразумевало, что если Apple будет закупать компоненты у других производителей, то должна будет вернуть "значительную сумму средств", полученных ею ранее от Qualcomm. Соглашение между Qualcomm и Apple было подписано в 2011 году, а в 2013 году продлено до конца 2016 года.

Чипы LTE позволяют смартфонам и другим компьютерным устройствам подключаться к сотовым сетям 4G и используются для передачи голосовых и текстовых сообщений и другой информации. Комиссия отмечает, что несмотря на то что Qualcomm является мировым лидером по поставкам данных микросхем, на рынке существуют и другие производители, в частности Intel.

При этом на прошлой неделе ЕК одобрила сделку по покупке Qualcomm нидерландского производителя полупроводников NXP Semiconductors на ограничивающих условиях. Согласно им, американская компания должна обеспечивать "справедливую" цену на некоторые лицензионные продукты NXP для конкурентов, поддерживать совместимость чипов, производимых объединенной компанией, с продукцией других компаний. Qualcomm также откажется от покупки патента на некоторые технологии NXP.