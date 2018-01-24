Чистая прибыль американской UTC за 2017 г снизилась почти на 10%

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского финансово-промышленного гиганта United Technologies Corp. (UTC), приходящаяся на акционеров, снизилась по итогам 2017 года на 9,95% по сравнению с 2016 годом — до 4,552 миллиарда долларов, следует из отчета корпорации.

Чистая разводненная прибыль на акцию составила 5,7 доллара против 6,12 доллара годом ранее. Выручка за отчетный период выросла на 4,5% - до 59,837 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала 2017 года прибыль компании упала в 2,6 раза, до 397 миллионов долларов, чистая разводненная прибыль на акцию составила 0,5 доллара против 1,25 доллара за аналогичный квартал годом ранее. Выручка за тот же период увеличилась на 6,97% - до 15,68 миллиарда долларов.

Компания ожидает по итогам 2018 года получить скорректированную прибыль на акцию в размере 6,85-7,1 доллара за акцию, выручка ожидается на уровне 62,5-64 миллиардов долларов.

По словам председателя и главного исполнительного директора UTC Грегори Хейса (Gregory Hayes), которые приведены в релизе, показатели по выручке, скорректированной прибыли на акцию и свободному денежному потоку оказались "выше верхнего предела ожиданий" компании. В сентябре 2017 года UTC объявила о покупке американского производителя авиационной электроники Rockwell Collins за 30 миллиардов долларов. Хейс ожидает, что в результате этой сделки, завершение которой планируется к третьему кварталу 2018 года, UTC будет "хорошо позиционироваться" на рынке в течение долгих лет.

UTC была основана в 1934 году. Штаб-квартира расположена в городе Хартфорде, штат Коннектикут. UTC занимается исследованием, разработкой и производством высокотехнологичных продуктов в различных областях, в том числе авиационных двигателей, вертолетов, топливных элементов, лифтов и эскалаторов, строительных систем и промышленной продукции.