Apple весной выпустит обновление iOS для отключения опции замедленной работы iPhone

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Корпорация Apple весной выпустит новое обновление для своей операционной системы iOS, которое позволит пользователям отключать функцию замедления работы iPhone, говорится в сообщении компании.

"Теперь пользователи смогут увидеть, включена ли функция управления питанием, которая в динамическом режиме управляет производительностью для предотвращения непредвиденного отключения смартфона ... и смогут отключить ее", - говорится в релизе.

В декабре компания сообщила, о специальной функции, которая замедляет работу процессоров iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE для продления срока службы батарей и самих устройств. Информация вызвала недовольство ряда потребителей, в США и Израиле против компании были поданы коллективные иски. В России также было подано несколько исковых заявлений к американской компании.

Обновление также будет включать уже доступную в последней модели - iPhone X - функцию Animoji, которая благодаря 3D-сенсорам распознавания лица способна оживлять emoji за счет придания им мимики и голоса отправителя. Кроме того, обновление будет содержать изменения платформы дополненной реальности и предложит пользователям возможность вести учет своих медицинских записей.

Американская корпорация Apple AAPL была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.