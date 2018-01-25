Apple выпустит iOS 11.3, где отключит замедление IPhone‍

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Американская компания Apple, производящая смартфоны IPhone‍, выпустить обновление программного обеспечения iOS, где пользователи старых гаджетов смогут отключить замедление работы устройств. Об этом пресс-служба производителя сообщила в среду, 24 января.

Компания подчеркивает, что владельцы телефонов, которые установят обновление, смогут увидеть, включена на их гаджетах функция управления питанием, которая управляет производительностью смартфона в динамическом режиме и может замедлять ее.

Помимо этого обновление iOS будет уведомлять владельца смартфона о снижении производительности устройства.

Компания Apple уточнила, что выход обновления ПО запланирован на март текущего 2018 года.