Apple запустит приложение Health Records для агрегирования информации о состоянии здоровья

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Apple Inc. занялась электронными медицинскими записями и пытается решить проблему, которая годами одолевала технологические фирмы: упростить разрозненные сетевые картотеки и предоставить клиентам больше данных, сообщает Dow Jones.

В среду Apple сообщила, что обновленная версия ее операционной системы для iPhone и iPad, которая выйдет весной, будет содержать новую функцию Health Records ("записи о состоянии здоровья"). Она позволит импортировать и сохранять такие медицинские сведения, как данные об аллергиях, хронических заболеваниях, иммунизации, лабораторные анализы, рецепты, исследования и информацию об основных жизненных показателях.

В этой программе примут участие более десятка больниц, в том числе Johns Hopkins Medicine в Балтиморе, Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе и Penn Medicine в Филадельфии.

Однако врачи, которые годами следят за аналогичными попытками Microsoft <MSFT> Corp. и Google, утверждают, что упростить доступ к записям о состоянии здоровья будет непросто.

Впрочем, они также считают, что Apple, поздно пришедшая в эту сферу, получила преимущества, которых не было у ее конкурентов: больничные сети консолидировались, а системы медицинской информации стали более сплоченными.

"Apple оказалась в правильное время в нужном месте, - говорит Эрик Тополь, автор книги "Созидательное разрушение медицины" (The Creative Destruction of Medicine) и терапевт в некоммерческом институте Scripps Research Institute. – Впрочем, еще предстоит пройти долгий путь".

По словам Apple, в программе примут участие два крупнейших американских провайдера медицинской информации - Epic Systems Corp. и Cerner Corp. На долю этих компаний, по данным аналитической фирмы KLAS Research, приходится более 50% операций по управлению медицинскими данными. Кроме того, в ней будет участвовать Athenahealth Inc., на долю которой приходится почти 2%.

Однако Apple должна подключить к обмену данными больше больниц и клиник, чтобы функция Health Records стала востребованной, говорит Нога Левинер, сооснователь PicnicHealth, стартапа, который помогает пациентам консолидировать их медицинские данные.

По словам Левинер, есть и еще одна проблема: нужна более подробная информация, нежели просто данные об аллергиях или недавние лабораторные анализы. Десятки американцев с хроническими заболеваниями нуждаются в более подробной информации, например онкологические больные – в гистопатологических заключениях, пациенты с травмами колена – в медицинских снимках.

Apple утверждает, что не будет лично получать никакую информацию о состоянии здоровья пользователей. Пациенты смогут самостоятельно добавить провайдера медицинской информации в своем смартфоне и импортировать данные о состоянии здоровья непосредственно от провайдера на телефон. Согласно компании, эта система аналогична той, что используется в случае с корпоративной почтой: информация поступает с корпоративного сервера непосредственно на телефон, и при этом Apple ее не видит.

Пользователи смогут выгружать данные о своем здоровье в iCloud. Эта информация будет зашифрована, и только у пользователей будет ключ к данным на их устройстве.

Apple заявила, что не планирует монетезировать Health Records. Целью этой функции, по словам компании, является предоставление пользователям более качественной и полноценной информации о состоянии их здоровья.