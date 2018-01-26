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Чистая прибыль Intel за 2017 г сократилась на 6,8%


Компании / Технологии

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, по итогам 2017 года сократилась на 6,8% по сравнению с 2016 годом - до 9,6 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,99 доллара против 2,12 доллара в 2016 году. Выручка при этом выросла на 5,7%, до 62,76 миллиарда долларов.

В четвертом квартале 2017 года корпорация зафиксировала чистый убыток в размере 687 миллионов долларов против прибыли в 3,56 миллиарда годом ранее. Разводненный убыток на акцию составил 0,15 доллара против прибыли в 0,73 доллара годом ранее. Выручка Intel за отчетный период в годовом выражении выросла на 4,1%, до 17,05 миллиарда долларов. Компания зарезервировала 5,4 миллиарда долларов на отложенные налоги, согласно новому налоговому законодательству. Без учета этой суммы, разводненная прибыль на акцию составила 1,08 доллара в последнем квартале, что оказалось выше ожиданий аналитиков.

За тот же период выручка подразделения Intel по разработке компонентов для персональных компьютеров - крупнейшего подразделения компании - составила 8,96 миллиарда долларов, сократившись в годовом выражении на 1,9%. При этом выручка подразделения дата-центров выросла на 19,6% в годовом выражении и составила 5,6 миллиарда долларов. Intel также зафиксировала рост на 21% выручки подразделения "интернет вещей".

Центры обработки данных являются квалифицированными пользователями ПО, которые больше всего подвержены замедлениям работы процессоров, поэтому они склонны направлять усилия на устранения различных аппаратных уязвимостей. По словам гендиректора Intel Брайана Кржанича (Brian Krzanich), компания планирует выпустить продукты, касающиеся уязвимостей Meltdown и Spectre в 2018 году.

Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.

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