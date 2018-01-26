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ЦБ разработал пакет рекомендаций по кибербезопасности к ЧМ-2018


Компании / Технологии
  • *Киберпреступность
    © fotolia.com, Maksim Kabakou

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Банк России разработал пакет рекомендаций по кибербезопасности к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщается на сайте регулятора.

"Рекомендации, разработанные Банком России, касаются защиты от компьютерных атак объектов банковской информационной инфраструктуры, банкоматов и POS-терминалов. Они уже направлены в кредитные организации, которые работают в городах проведения матчей чемпионата мира по футболу", - говорится в сообщении.

Банк России, в частности, рекомендует банкам установить на банкоматы антискимминговое оборудование, своевременно обновлять программное обеспечение, установленное в устройствах самообслуживания, настроить системы мониторинга на оповещение ответственных лиц в случае длительного отсутствия отклика от банкомата, вскрытия или другой нештатной ситуации.

Кроме того, в пакете есть рекомендации для гостей чемпионата мира. Так, регулятор напоминает им правила пользования банкоматами и платежными терминалами. Например, ЦБ рекомендует обращать внимание на наличие посторонних устройств на банкомате, не пользоваться некорректно работающим банкоматом и не прибегать при возникновении сложностей к помощи посторонних людей.

"Следование данным правилам позволит снизить риск кибермошенничества", - отмечает ЦБ.

Также Банк России напоминает, что если в работе банкомата возникли сбои, следует обратиться в банк, которому он принадлежит, по телефону, указанному на устройстве. Правила будут переведены на английский язык, чтобы с ними могли ознакомиться зарубежные гости чемпионата.

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Кибербезопасность

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