США хотят создать сверхскоростную сеть 5G для защиты от "угрозы Китая"

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Американская команда по национальной безопасности при администрации президента Дональда Трампа хочет создать национальную сверхскоростную и защищенную беспроводную интернет-сеть 5G. Как пишет издание Axios со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы, по мнению властей страны, это необходимо для защиты от угрозы со стороны Китая.

"Чиновники Трампа из области национальной безопасности рассматривают вариант беспрецедентного федерального захвата части национальной мобильной сети для защиты от Китая, свидетельствуют полученные в распоряжение издания секретные документы… Согласно документам, Америке необходимо за три года создать централизованную национальную сеть 5G", — пишет издание.

Отмечается, что в попавшие в издание документах подчеркивается необходимость в самые кратчайшие сроки создать сверхскоростную беспроводную технологию 5G, так как Пекин "уже достиг лидирующей позиции в производстве и оперировании сетевой инфраструктуры" и "является доминирующим опасным агентом информационной сферы".

Обсуждение создания новой беспроводной сети идет на низком уровне администрации Трампа.

Поясняется, что в ближайшие 6-8 месяцев должны пройти обсуждения способов создания сети и финансирования проекта, которых пока два. Первый - правительство США создаст общенациональную единую сеть. Второй - позволить частным интернет-провайдерам создать свои сети технологии 5G.

Тем не менее, осведомленный источник пояснил изданию, что "второй вариант вовсе не вариант", так как "именно единая централизованная сеть необходима для защиты Америки от Китая и других опасных агентов".

Эксперты рынка в свою очередь сообщили изданию, что обратной стороной этого проекта будет "агрессивное вмешательство американского правительства в функционирование рынка частных провайдеров", что в свою очередь приведет к нарушению деловых планов самых крупных телекоммуникационных и технологических компаний США.