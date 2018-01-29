Apple в I квартале сократит намеченный объем выпуска iPhone X в два раза

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Apple <AAPL> Inc. сократит в два раза намеченный объем выпуска iPhone X с января по март. Запуская это устройство в ноябре, компания планировала произвести более 40 млн единиц за указанный период, сообщает Dow Jones со ссылкой на газету Nikkei.

Американский технологический гигант уведомил поставщиков о своем решении сократить целевой показатель выпуска за этот период примерно до 20 млн единиц в свете более слабых, чем ожидалось, продаж во время сезона предновогодних покупок на ключевых рынках – Европе, США и Китае.

Этот первый смартфон от Apple, оснащенный дисплеем OLED, не стал популярен по всему миру, что многие связывают с его стартовой ценой в 999 долларов.

Низкие продажи могут заставить компанию отложить планы по оснащению OLED-дисплеями других моделей.

После запуска этой модели в производство компания столкнулась с нехваткой комплектующих для нее вследствие задержек поставок. Теперь, когда запасы начинают расти, Apple может замедлить темпы производства.

В iPhone X есть функция распознавания лиц и беспроводная зарядка, но, в отличие от предыдущих моделей, его не считают революционным технологическим решением.

Высокая цена преимущественно связана со стоимостью OLED-дисплеев от Samsung Electronics Co. Южнокорейский гигант в настоящее время является единственной компанией, способной гарантировать стабильные поставки этих дисплеев.

Как ожидается, Apple сохранит целевые показатели по производству более дешевых моделей – iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone 7 – на уровне в 30 млн единиц.

Сокращение объемов производства iPhone X повлияет на компании, поставляющие высокопроизводительные компоненты для этого устройства, по принципу "эффекта домино". Как ожидается, общий эффект будет измеряться в миллиардах долларов.

Это также может замедлить переход производителей дисплеев с технологии LCD на OLED.

Японское подразделение Apple в ответ на просьбу Nikkei о комментариях сообщило, что должно согласовать подробности с головным офисом.