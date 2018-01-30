FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Canon увеличил чистую прибыль за 2017 г в 1,6 раза


Компании / Технологии
  • # Canon

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя цифровых фотоаппаратов Canon за 2017 год выросла в 1,6 раза по сравнению с 2016 годом и составила 241,9 миллиарда иен (2,22 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 222,88 иены (2,05 доллара) со 137,95 иены (около 1,27 доллара) годом ранее. Выручка компании составила 4,08 триллиона иен (37,4 миллиарда долларов), что на 19,9% выше показателя годичной давности.

Чистая прибыль компании за четвертый квартал 2017 года выросла на 21,8%, до 54,603 миллиарда иен (501 миллиона долларов). При этом выручка поднялась на 16,1%, до 1,12 триллиона иен (10,3 миллиарда долларов).

Компания отмечает, что спрос на многофункциональные офисные устройства и лазерные принтеры остается стабильным, в то время как спрос на камеры уменьшился.

По итогам 2018 года компания прогнозирует выручку на уровне 4,3 триллиона иен (39,5 миллиарда долларов), а чистую прибыль в размере 280 миллиардов иен (2,57 миллиарда долларов). В 2018 году Canon ожидает, что экономика США будет укрепляться на фоне роста доходов компаний после новой налоговой реформы в стране. В Европе ожидается замедление восстановления экономики в связи с предстоящим выходом Великобритании из состава ЕС (Brexit), однако расходы потребителей останутся стабильными благодаря устойчивому рынку труда.

Один из лидеров рынка цифрового оборудования, японская компания Canon Inc. была основана в 1937 году и с тех пор занимала уверенные позиции в сферах фото- и видеотехники, а также в области информационных технологий. Основную долю в продажах компании составляют принтеры, периферийные компьютерные устройства и копировальные аппараты, фото- и видеокамеры, а также оптические приборы.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ