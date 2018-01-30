Canon увеличил чистую прибыль за 2017 г в 1,6 раза

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя цифровых фотоаппаратов Canon за 2017 год выросла в 1,6 раза по сравнению с 2016 годом и составила 241,9 миллиарда иен (2,22 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 222,88 иены (2,05 доллара) со 137,95 иены (около 1,27 доллара) годом ранее. Выручка компании составила 4,08 триллиона иен (37,4 миллиарда долларов), что на 19,9% выше показателя годичной давности.

Чистая прибыль компании за четвертый квартал 2017 года выросла на 21,8%, до 54,603 миллиарда иен (501 миллиона долларов). При этом выручка поднялась на 16,1%, до 1,12 триллиона иен (10,3 миллиарда долларов).

Компания отмечает, что спрос на многофункциональные офисные устройства и лазерные принтеры остается стабильным, в то время как спрос на камеры уменьшился.

По итогам 2018 года компания прогнозирует выручку на уровне 4,3 триллиона иен (39,5 миллиарда долларов), а чистую прибыль в размере 280 миллиардов иен (2,57 миллиарда долларов). В 2018 году Canon ожидает, что экономика США будет укрепляться на фоне роста доходов компаний после новой налоговой реформы в стране. В Европе ожидается замедление восстановления экономики в связи с предстоящим выходом Великобритании из состава ЕС (Brexit), однако расходы потребителей останутся стабильными благодаря устойчивому рынку труда.

Один из лидеров рынка цифрового оборудования, японская компания Canon Inc. была основана в 1937 году и с тех пор занимала уверенные позиции в сферах фото- и видеотехники, а также в области информационных технологий. Основную долю в продажах компании составляют принтеры, периферийные компьютерные устройства и копировальные аппараты, фото- и видеокамеры, а также оптические приборы.