Мировые поставки ПК, планшетов и смартфонов в 2018 г достигнут 2,32 млрд штук

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Мировые поставки портативных устройств - персональных компьютеров (ПК), планшетов и мобильных телефонов - в 2018 году вырастут на 2,1%, до 2,32 миллиарда штук, прогнозирует консалтинговая компания Gartner.

В 2017 году мировые продажи таких устройств, по данным Gartner, составили 2,278 миллиарда единиц. В 2019 году их поставки вырастут до 2,347 миллиарда штук, считает компания.

"(В 2018 году - ред.) мы увидим больше покупателей, ориентированных на ценность, а не только на цену, и, следовательно, рассматривающих более дорогостояще устройства", - приводятся в сообщении слова директора по исследованиям в Gartner Ранджит Атвала (Ranjit Atwal).

Gartner прогнозирует, что поставки ПК вырастут с 262 миллионов штук в 2017 году до 264 миллионов в текущем году. В 2019 году объем поставок прогнозируется на уровне 267 миллионов единиц.

Мировые поставки мобильных телефонов при этом вырастут по итогам текущего года на 2,58%, до 1,903 миллиарда штук, а в 2019 году достигнут 1,924 миллиарда единиц. Причем поставки смартфонов вырастут на 6,2% в текущем году, и будут составлять 87% от всего рынка мобильных телефонов. Наибольшие темпы увеличения продаж ожидаются среди смартфонов американской компании Apple AAPL.

Gartner также ожидает, что технология мобильной передачи данных 5G выйдет на рынок уже в 2019 году, тогда она начнет работать в США и Южной Корее. "Мы прогнозируем, что к 2021 году 9% всех проданных на рынке смартфонов будет поддерживать технологию 5G", - приводятся в сообщении слова директора по исследованиям в Gartner Роберты Козза (Roberta Cozza).