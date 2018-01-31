Apple подтвердила получение вопросов от ведомств США в связи с замедлением работы iPhone

МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Компания Apple подтвердила, что получила вопросы от некоторых ведомств США по поводу возможных нарушений, связанных с замедлением работы на iPhone, передает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

"Мы получили вопросы от нескольких правительственных ведомств и отвечаем на них", — заявила представитель Apple.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам проводят проверку в отношении компании Apple в связи с возможными нарушениями, связанными с замедлением работы на старых моделях iPhone.

В декабре компания сообщила о специальной функции, которая замедляет работу процессоров iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE для продления срока службы батарей и самих устройств. Информация вызвала недовольство ряда потребителей, в США и Израиле против компании были поданы коллективные иски. В России также было подано несколько исковых заявлений к американской компании.

Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, «умных часов» и программного обеспечения.